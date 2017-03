Deux blessés graves dans une explosion à Lugnorre

Une explosion à Lugnorre, au bord du lac de Morat, a fait deux blessés graves. L'accident s'est produit samedi en fin d’après-midi dans un atelier de machines agricoles. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la déflagration.

Les deux victimes sont âgées de 16 et 22 ans. Les jeunes gens ont été grièvement brûlés par la déflagration. Ils ont été pris en charge par la REGA et transportés à l'hôpital universitaire de Zurich et au CHUV à Lausanne.

D'après les premières investigations, le fils du propriétaire des lieux ainsi qu'un ami étaient en train de meuler une armoire métallique dans un mur lorsque celle-ci a explosé. /fpa