Yvan Bourgnon à Neuchâtel pour présenter son film «En équilibre sur l’océan»

Réaliser le tour du monde sur un catamaran de sport sans habitacle, sans GPS et sans aucun autre moyen de communication. C’est l’exploit qu’a réalisé le navigateur originaire de la Chaux-de-Fonds Yvan Bourgnon. Cette épopée folle est à découvrir au travers du documentaire «En équilibre sur l’océan», qui sera diffusé jeudi soir à 20h au cinéma Rex de Neuchâtel, en présence du navigateur.

Affrontant tempêtes, orages et même un groupe de pirates, Yvan Bourgnon a avalé près de 55'000 kilomètres de mer entre octobre 2013 et juin 2015. Une aventure vécue au plus près des éléments et lors de laquelle il a pu constater les dégâts causés par l’homme sur l’environnement aquatique.

Ces eaux polluées des océans ne l’ont pas laissé de marbre, puisqu’à son retour sur terre, il a lancé le projet «Sea Cleaner» : «Nous sommes en train de concevoir un voilier qui puisse récolter les déchets plastiques à la surface des océans, ceci grâce à un «rateau» de 72 mètres de long situé à l’arrière de l’embarcation», explique le navigateur. Car chaque année, ce sont près de 8 millions de tonnes de plastique qui sont lâchées dans les océans. «Nous ne pourrons bien évidemment pas tout ramasser, mais nous apporterons notre pierre à l'édifice. Ce bateau qui devrait être terminé d’ici quatre ans sera le premier de ce type au monde».

En attendant, Yvan Bourgnon repart à l’aventure. Son prochain défi l’emmènera naviguer dans les eaux glacées du Grand Nord canadien. Avec l’objectif de relier l’Atlantique et le Pacifique, toujours à bord de «Louloute», son catamaran de sport.

Yvan Bourgnon était l'invité de Format A3 jeudi matin. /fba