La forêt et les animaux

Thématique animalière jeudi soir à Val-de-Travers. La Commune propose une conférence dans le cadre de la Journée internationale de la forêt. C’est Christophe Noël, inspecteur cantonal de la faune, qui va présenter la faune des forêts de Suisse, et plus particulièrement de la région. Il évoquera l’évolution de la faune depuis le 19e siècle, en se concentrant sur certains animaux emblématiques tels que le cerf, le sanglier et le lynx.

Au cours du temps, la forêt a eu une forte influence sur l’abondance et la diversité de la faune, en Suisse comme en Europe. Des mesures de conservation ont permis aux populations de grands mammifères de croître, jusqu’à provoquer d’importants dommages aux cultures et à la forêt, malgré la présence de grands prédateurs. Dans ce cas, l’intervention de l’homme est nécessaire pour réduire les dégâts et garantir la régénération naturelle des forêts.

La conférence commence à 19h au foyer de la salle Fleurisia, à Fleurier. L’entrée est libre. /com-msa