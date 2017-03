L’économie neuchâteloise broie du noir

Aucune éclaircie en vue pour l’économie neuchâteloise. La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’indsutrie et la banque UBS ont présenté mercredi les résultats de deux analyses réalisées en parallèle. Selon Mathieu Aubert, économiste à la CNCI, tous les indicateurs sont à la baisse, dont les investissements prévus et la marche des affaires.

Les problèmes structurels continuent de faire du tort à l’économie. Le canton affiche toujours le plus fort taux de chômage et continue de perdre des résidents au profit de ses voisins. Selon les économistes, les autorités doivent prendre ce problème à bras le corps et poser de nouvelles conditions cadres.

Seuls points positifs, la croissance économique neuchâteloise reste plus forte que celle du pays, et 93% des engagements effectués en 2016 l’ont été en Suisse et 54% dans le canton de Neuchâtel, soit dans la continuité des dernières années. /lre