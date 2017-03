L’architecture neuchâteloise se met au JAUNE

L'architecture et l'urbanisme auront leur rendez-vous dans le canton de Neuchâtel. Après quelques conférences l'année passée comme essai, les organisateurs du Salon neuchâtelois de l'immobilier lance un événement indépendant pour la première fois. Le JAU-NE, pour Journée de l'architecture et de l'urbanisme-Neuchâtel, se tiendra le 28 avril aux Patinoires du Littoral et à Microcity à Neuchâtel.

Les organisateurs veulent à terme amener le monde de l'architecture à Neuchâtel. Ce sera déjà le cas cette année, puisque plusieurs conférences et tables rondes auront lieu autour du thème « Saga-cité et densité » avec des orateurs internationaux. Dans un registre plus local et actuel, la thématique de l'aménagement des rives du lac sera également évoquée. /lre