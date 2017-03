Ludesco bat son plein

Les amateurs de jeux à La Chaux-de-Fonds. La Métropole horlogère vit depuis vendredi au rythme de Ludesco. Un marathon qui pour certain a commencé vendredi après-midi et qui se terminera dimanche soir, soit après 55 heures. Plus de 500 jeux sont à l'honneur. Le festival propose des initiations, des tournois, des jeux de rôle et des conférences. Les puzzles sont de retour cette année.

La plupart des activités ont lieu à la Maison du peuple. Mais le festival investi aussi d'autres lieux de La Chaux-de-Fonds.

Ludesco prend fin ce dimanche à 20 heures. /sma