L'AEMO cherchent des fonds pour financer ses prestations complémentaires

L’AEMO, l’action éducative en milieu ouvert, cherche des fonds pour financer ses prestations complémentaires. Elle met sur pied le vendredi 24 mars un match aux cartes à l’Ecole Pierre-Coullery à La Chaux-de-Fonds. L’AEMO est un service de la Fondation Carrefour qui existe depuis 1983. Elle propose un accompagnement ambulatoire aux enfants et aux jeunes âgés de 0 à 18 ans ainsi qu’à leur entourage. Les familles peuvent être envoyées par un médecin, un psychologue, le curateur des enfants, l’école ou encore venir de leur propre chef. Elles trouvent à l’AEMO une écoute attentive et des conseils, le tout dans le respect de leurs valeurs. Le but est de soutenir les parents dans leur rôle, de favoriser la communication, d’éviter la chronicité, de favoriser l’autonomie, le tout dans le respect des valeurs des familles. Les intervenants proposent leur aide soit à domicile, soit dans l'un des locaux de l’AEMO qui se situent dans chaque district du canton.

Deux familles témoigneront de leur expérience lundi dans Format A3 sur rtn entre 8h et 9 heures. /sma