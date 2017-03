Carte Avantages jeunes aussi à Neuchâtel

La carte « Avantages jeunes » part à la conquête des jeunes Neuchâtelois. Créé il y a 25 ans en France voisine et développé depuis cinq ans dans le Jura et le Jura bernois où il a su trouver son public, le dispositif « Avantages jeunes » bénéficie d’un nouveau soutien d’un volet du programme Interreg jusqu’en 2020 et devient BEJUNE en s’étendant à Neuchâtel.

Dès septembre 2017, contre une participation annuelle de 15 francs, les moins de 30 ans des cantons du Jura et de Neuchâtel et du Jura bernois disposeront d’une carte unique, valable dans la zone concernée ainsi que dans la région Bourgogne – Franche-Comté, en France voisine.

La carte offre la possibilité de bénéficier de gratuités et de réductions dans les domaines du sport, des loisirs, de la culture, des sorties et dans certaines boutiques sur l’ensemble du territoire concerné. /aju-comm