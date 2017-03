La promotion du vélo se concrétise

Le vélo va prendre une place plus importante dans le canton de Neuchâtel. Le gouvernement concrétise sa stratégie de mobilité douce : il va soumettre au Grand Conseil une nouvelle loi et un plan directeur accompagnés d'une demande de 5 millions de francs ces 5 prochaines années pour développer les itinéraires cyclables et le stationnement des vélos.

Des tronçons prioritaires ont été sélectionnés dans toutes les régions. Les projets phares, de catégorie A, relient d’importants centres urbains comme Le Locle et La Chaux-de-Fonds, Buttes et Travers ou Peseux et Hauterive. Les itinéraires principaux, de catégorie B, relient des centres urbains comme Cernier et Fontaines. Ce sont ces tronçons A et B qui seront développés ces prochaines années. Les parcours secondaires ou de liaison, de catégorie C et D, ne seront réalisés que lorsque l’opportunité se présentera.

La stratégie de mobilité douce se déploie sur les vingt prochaines années, de nouveaux crédits seront demandés après cette première phase de 5 ans. L’objectif du canton est d’atteindre la moyenne nationale de 10% d’utilisation du vélo pour les trajets domicile-travail. Le taux s’élève actuellement à seulement 3%. /mvr