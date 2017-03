La grippe sur la voie de la guérison

L’épidémie de grippe est en phase terminale. L’Hôpital neuchâtelois (HNE) a annoncé jeudi que le nombre de cas grippaux est passé sous le seuil épidémique après onze semaines d’une épidémie particulièrement virulente. L'HNE a indiqué que la grippe avait été plus précoce que d’ordinaire cet hiver, dépassant le seuil épidémique dès la troisième semaine de décembre, alors que ces deux dernières années le pic avait été atteint après le Nouvel An.

Une épidémie plus marquée

« Durant les trois premières semaines, nous avons enregistré autant de cas d’hospitalisation pour grippe, que pour toute l’épidémie de l’an dernier » constate le Dr Olivier Clerc, médecin responsable de l’unité de prévention et contrôle de l’infection. Cela a mis le système hospitalier sous tension, avec un engorgement des lits de médecine, nécessitant l’ouverture de 24 lits supplémentaires sur les sites de Pourtalès et de la Chaux-de-Fonds, répartis dans différentes unités et services.

Reports d’opérations et engagement de personnel

L’augmentation du nombre de lits destinés aux patients grippés a engendré le report de plusieurs opérations chirurgicales non urgentes et l’engagement de personnel intérimaire, indique l'HNE. /jefa