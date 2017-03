Une orange = une visite médicale

Terre des hommes lance sa traditionnelle vente d'oranges vendredi et samedi dans le canton de Neuchâtel et toute la Suisse.

Plus de mille bénévoles répartis dans quelque 250 stands prendront part à la plus grande action humanitaire de rue du pays. L’argent récolté cette fin de semaine permettra de soigner des milliers d’enfants. L’an passé, Terre des hommes a rassemblé 750'000 francs. Cette récolte a permis d’améliorer l’état de santé d’enfants dans 13 pays du monde dont le Népal, la Guinée et la Colombie.

Selon l'organisation, une orange achetée équivaut à une visite médicale pour un enfant d'un pays du tiers-monde. Trois oranges représentent deux semaines d’eau potable. Cinq fruits sont égaux à cinq repas équilibrés et dix peuvent fournir deux semaines de traitement médical en hôpital. /comm-jha