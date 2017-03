Rassemblements pour la journée des femmes

Les droits des femmes sont en recul dans nos sociétés. C'est le message que plusieurs associations neuchâteloises souhaitaient faire passer mercredi à l'occasion de la Journée Internationale des femmes. Unia Neuchâtel, la Marche mondiale des femmes (MMF) et l'Association pour les droits des femmes (ADF) se sont rassemblées sur les places des gares de Neuchâtel et Chaux-de-Fond. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du mouvement de protestation "We cant keep quiet".

Opposition à la Réforme des retraites

Les militants dénoncent une hausse du sexisme et des discriminations en Suisse et internationalement. Cheval de bataille des manifestants, la réforme des retraites actuellement sur la table des Chambres Fédérales. Dans leur communiqué, les trois associations dénoncent la hausse de l'âge de la retraite des femmes à 65 ans. Inacceptable selon elles, en regard des inégalités salariales subsistantes.

Des rassemblements auront encore lieu à 17h30 sur les places des Gares de Neuchâtel et Chaux-de-Fonds. Elles seront suivies par une pièce de théâtre Guerrières ordinaires de Magali Mougel donnée à la Chaux-de-Fond, suivie d'un débat avec des candidates au Grand Conseil. /jca