Le Show Me annulé

Faute de motivation, les élèves du Centre des Deux Thielles (C2T) ont annoncé mercredi avoir dû se résoudre à annuler leur spectacle Show Me prévu le 24 mars, pour la première fois en 17 ans. Fruit d'un projet pédagogique quasiment entièrement porté par les écoliers du C2T, Show Me est organisé chaque année en alternance avec le Dance Contest. Cette manifestation permet aux jeunes de la région entre 12 et 18 ans de venir montrer leur(s) talent(s) devant des spectateurs et des juges, et aux élèves du C2T de financer une partie de leur camp de fin d'études avec les bénéfices.

Un manque d'implication

L'organisation du Show Me 2017 a été lancée en octobre 2016 par un comité de 22 élèves de 10e et 11e Harmos, encadrés par quatre enseignants du C2T, avant d'être définitivement annulé par les organisateurs fin-janvier. Principale raison de cette défection évoquée par Céline et Isabelle, élèves de 10e Harmos et membres du comité d’organisation, en conférence de presse, le manque de motivation et d'investissement d'une grande partie des organisateurs qui n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour le spectacle, ni à recruter suffisamment de participants.

Pas de danger pour le Dance Contest 2018

Si l'édition 2017 est annulée, le Dance Contest prévu l'année prochaine est maintenu selon Alban Aubert. Pour l'enseignant au C2T, cela permettra de voir s'il s'agit d'un simple accident de parcours, ou si les jeunes ne sont tout bonnement plus motivés par cette organisation. / jefa