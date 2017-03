La gastronomie suisse drague les jeunes

Neuchâtel va vivre une semaine chargée au début de l’automne. Désignée capitale suisse de la semaine du Goût 2017, le chef-lieu organisera une quarantaine de manifestations culinaires autour du thème du fantastique entre le 14 et le 24 septembre.

Partout en Suisse, des établissements participeront à l’événement qui promeut la gastronomie à l’échelon nationale. Et cette année, le parrain de la manifestation est quelqu’un de bien connu de nos régions. Claude Froté, le chef étoilé du Bocca à Saint-Blaise a été choisi pour parrainer cette semaine du goût. Et ce dernier veut prendre son rôle à cœur à savoir promouvoir l’importance du repas.

Gastronomie prisée des jeunes

Selon lui, la gastronomie a été oubliée ces dernières années au profit de l’immédiateté. La table doit retrouver son aspect d’élément central dans la vie de tous les jours. Mais lueur d’espoir, le chef étoilé remarque que les jeunes sont de plus en plus intéressés par la gastronomie grâce aux émissions de téléréalité notamment. Il a aussi remarqué une hausse de fréquentation de son établissement par les jeunes clients qui sont avides de nouvelles expériences culinaires. Selon lui, c’est l’avenir et les jeunes sont en train de prendre conscience que l’alimentation est primordiale.

Un avis partagé par la Semaine suisse du goût qui va réitérer son opération des bons 16-25 ans cette année. À savoir que pour une soixantaine de francs, les jeunes âgés de 16 à 25 ans peuvent bénéficier d’un repas gastronomique de 4 plats dans un restaurant de Suisse avec dégustation de 4 vins différents sur les conseils du chef. Une entrée en matière dans le monde de la haute gastronomie qui est parfois réservé aux bourses plus fournies.

Les personnes et associations qui souhaitent s'associer à la manifestation peuvent déposer leur candidature jusqu'au 30 avril. La condition pour participer est de proposer un événement qui valorise la diversité des goûts et met en valeur un savoir-faire. /jha-ats