Christian Clot boucle la dernière étape de son expédition

Il l’a fait. L’explorateur neuchâtelois Christian Clot a bouclé lundi 6 mars en Sibérie la quatrième et dernière étape de son expédition «Adaptation 4x30 jours». Une expédition débutée en août 2016 et qui l’aura vu traverser successivement, et en solo, le désert iranien, la Patagonie, l'Amazonie et enfin la Sibérie.