Solution trouvée pour les camps de ski neuchâtelois

Les petits Neuchâtelois pourront toujours aller en camp de ski en Valais.

Un comité de pilotage a trouvé une solution pour pérenniser l’hébergement des écoles neuchâteloises dans les structures actuelles. C’est une société privée qui reprendra les baux et la gestion du secteur des camps de ski dès le 1er mai 2017. Une convention de collaboration entre les six propriétaires de chalets, l’État de Neuchâtel et « Alpes Pour Tous SA, en formation » a donc été signée.

Le Conseil d’État neuchâtelois avait décidé de renoncer à la gestion hôtelière des camps du service cantonal des sports (SSPO) dès la fin de la saison d’hiver 2016-2017. Le service cantonal des sports (SSPO) offre prioritairement aux écoles neuchâteloises la possibilité d’organiser des camps de ski en Valais à des prix attractifs, notamment dans le Val d’Hérens et le Val d’Anniviers. Il permet également à la population neuchâteloise de bénéficier de séjours Sport pour Tous à des coûts avantageux. /comm-jha