Des centaines de Neuchâtelois marchent vers le Château

Chaussures de randonnée et vêtements chauds et secs rangés dans le sac à dos. De nombreux marcheurs se dirigent au Château de Neuchâtel à l’occasion de la 33e édition de la marche du 1er mars. Deux tracés sont proposés, l’un depuis le Val-de-Travers, l’autre depuis les Montagnes neuchâteloises. Les départs ont été donnés mercredi matin à 8h à Môtiers et à 9h du côté du Locle. Catherine Huther, présidente de l’Association Marche du 1er mars jointe à La Vue-des-Alpes.