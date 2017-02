Un nouveau groupe d’entraide autour du deuil a vu le jour

Soutenir et instaurer un dialogue avec les personnes en deuil. Un nouveau groupe d’entraide autogéré voit le jour dans le canton de Neuchâtel. Il permet aux personnes qui ont perdu un enfant, un frère, un conjoint ou un ami de venir échanger en toute confidentialité.

Le groupe « parti-e trop tôt » a tenu sa première rencontre samedi à l’Hôtel des associations à Neuchâtel. Ce groupe a été mis sur pied par le centre neuchâtelois pour l’entraide autogérée et Véronique qui a été touchée par cette problématique il y a quelques années. Pour elle, le deuil d’une personne reste un événement contre nature et il est important de se sentir soutenu et compris pour continuer à vivre normalement. /ali