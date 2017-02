Fantastique héritage culinaire neuchâtelois

L’héritage culinaire neuchâtelois décliné tout au long de l'année dans la capitale cantonale. Neuchâtel est la Ville du Goût 2017. Entre mars et novembre, une série d’événements frappés du sceau du fantastique, en lien avec le NIFFF seront proposés au public.

Le coup d’envoi des manifestations, une quarantaine à ce jour, sera donné par le désormais traditionnel Festin neuchâtelois, le 12 mars. Nouveauté cette année, « Le Festin prend le train » propose aux participants un voyage gourmand de Neuchâtel aux Verrières. Douze restaurants proposent 800 couverts à travers les six districts.

En ville de Neuchâtel, les jardiniers du Service des parcs et promenades travailleront plates-bandes et espaces publics sur le thème "Voyage des saveurs". Le Jardin anglais prendra des airs de Charlie et la Chocolaterie, l’esplanade du Mont-Blanc accueillera Le goût du monde et des bacs en bois seront installés dans les quartiers pour permettre aux habitants de faire pousser des plantes aromatiques.

Plusieurs grands rendez-vous culturels seront frappés du sceau de la Ville du Goût 2017 : la Nuit des musées, la Fête des vendanges ou encore Chocolatissimo.

L’événement phare de cette année gastronomique prendra ses quartiers du 25 au 27 août au port de Neuchâtel avec les Gloutons du lac. Une manifestation populaire qui permettra de découvrir de manière décalée et inédite des fleurons de la gastronomie neuchâteloise, en lien avec le lac. /cwi