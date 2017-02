A carnaval il y a ceux qui boivent, et ceux qui résistent

Une fête où l’alcool coule à flot et où l’on croise sans cesse quelqu’un avec un verre à la main, on a connu des contextes plus « sécurisant » pour un ancien alcoolique. Ervin, membre des alcooliques anonymes, est passé par là. Il participera ce week-end avec une soixantaine d’autres membres à la 38ème convention des alcooliques anonymes du Jura, Fribourg et Neuchâtel. Grâce à son cheminement dans cette organisation d’entraide, il affronte aujourd’hui carnaval sans appréhension. « Carnaval ne me pose plus aucun problème par rapport à l’alcool. Mais j’ai eu mes déboires dans mon passé... », confie Ervin.

« Aie confiance en toi ! »

Mais pour d’autre c’est beaucoup moins facile. « C’est surtout plus difficile pour les nouveaux. On a eu des amis qui ont rechuté à carnaval. Ce qui est dur c’est de se dire : comment je vais pouvoir faire carnaval sans alcool. C’est valable pour toutes les fêtes. Je me souviens à mes débuts dans les alcooliques anonymes, je devais fêter l’anniversaire de mon père. J’avais cette peur de toucher à l’alcool. On m’a simplement dit : aie confiance en toi ! ». Mais carnaval et les autres fêtes ne sont que la partie visible de l’iceberg. La lutte, c’est tous les jours. Chez des amis, quand on fait ses courses et que l’on croise le rayon alcool d’un supermarché... Il faut réapprendre à vivre autrement. Ce sera d’ailleurs le thème de l’une des réunions du week-end. /jpi