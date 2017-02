Friedrun Sabine Burkhalter ambassadrice de la Croix-Rouge

Dans le canton de Neuchâtel, son canton d'adoption, elle a ainsi assisté à une animation lecture pour les tout-petits, une offre de la Croix-Rouge neuchâteloise visant à venir en aide aux familles. Dans le cadre du service de visite et d'accompagnement de la CRS, elle a en outre rencontré à La Chaux-de-Fonds une femme âgée vivant seule. «La CRS entend faciliter et égayer le quotidien des familles et des personnes vulnérables. Je veux contribuer à ce que ses prestations soient aussi connues que possible et bénéficient au plus grand nombre», explique Friedrun Sabine Burkhalter. Elle a également été très impressionnée par l'action de la Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage REDOG, organisation de sauvetage de la CRS. Lors d'une visite sur le site de décombres de Wangen an der Aare (BE), elle a pu se rendre compte du travail exigeant accompli par ses équipes.

La CRS se réjouit de pouvoir compter sur le soutien de Madame Burkhalter, dont elle salue l'engagement. / comm