Reprise des travaux sur l’A5

L’autoroute A5 poursuit son lifting. Après la trêve hivernale, l’Office fédéral des routes (OFROU) vient de reprendre les travaux de rénovation dans les tunnels sous la ville de Neuchâtel. Cette année est consacrée au tronçon Serrières – St-Blaise, sur la chaussée Bienne, en deux phases distinctes.

La première étape concerne le tracé allant de Serrières à La Maladière et la chaussée de Vauseyon. Ces travaux ont lieu la nuit et il s’agit d'une réfection des bétons, d'un renouvellement de l’étanchéité, de travaux de peinture, de poser de nouvelles installations électromécaniques ou encore de la création d’un réseau de défense incendie. La seconde phase aura lieu de jour et concerne le tronçon La Maladière – St-Blaise. Des locaux techniques vont être créés en surface et des batteries électromécaniques vont être posées. Durant cette étape, la mobilité douce (piste cyclable qui longe les tunnels) sera maintenue sauf à deux endroits où l’itinéraire va être légèrement modifié.

L’ensemble des travaux qui vont être effectués en 2017 coûteront un peu plus de 73 millions de francs. /ali