Un puzzle de skis dans sa grange

Des skis au plafond et partout sur les murs. Laurent Donzé est un passionné. Il a amassé une impressionnante collection de paires de ski de fond dans sa grange des Bois. Tellement, qu’il ne les compte plus. Sur tous les murs et jusqu’au plafond, c’est un vrai voyage dans le temps que propose l’actuel président de Romandie ski de fond.

Sa collection compte entre 2'000 et 3’000 paires de ski de fond. On y trouve aussi des souliers, des bâtons, des fixations ou encore du farte. En prenant en compte tout le matériel qu’il a réuni au fil du temps, près de 10’000 pièces sont présentes dans sa grange.

Pas de préférences

« Je n’ai pas une paire préférée, chacune et liée à une histoire, celle de son acquisition », explique Laurent Donzé. Sa collection est très riche. « Selon certains visiteurs, la spécificité de ma collection, c’est qu’elle est très internationale. Cela s’expliquerait par deux facteurs. Tout d’abord, la situation privilégiée de la Suisse au centre de l’Europe. Et ensuite, par le fait que les acheteurs suisses ont des moyens supérieurs à ceux des autres régions du monde », précise le Jurassien.

Un coin compétition

La collection de l’ancien compétiteur et entraîneur du Giron jurassien contient aussi un coin particulier : des skis de fond ayant appartenu à des athlètes professionnels. Le Canadien Alex Harvey, le Norvégien Peter Northug, mais aussi des modèles plus anciens comme ceux de l’Italienne Manuela Di Centa.