Le Vote blanc disqualifié

Les listes pour les élections cantonales du Grand Conseil et du Conseil d'État sont définitives. C’est ce qu’’a indiqué mercredi la Chancellerie d’Etat en vue du scrutin du 2 avril. Ils seront ainsi 16 candidats en lice pour le Conseil d’État et 495 dans la course au Grand Conseil. La liste pour la reconnaissance du Vote blanc au Grand Conseil a été annulée en raison de non éligibilité.

Au chapitre des alliances, pas de surprise, avec un apparentement général de la droite modérée (PLR, PDC, Vert’libéral) et de la gauche (PS, Verts, SolidaritéS) sans le POP, qui fait cavalier seul.

Le matériel de vote sera distribué dès le 6 mars. /aju-comm