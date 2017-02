La population neuchâteloise est en hausse

Le canton de Neuchâtel compte 464 neuchâtelois supplémentaires. Le recensement de la population pour l’année 2016 a délivré ses chiffres. Les Neuchâtelois sont au nombre de 178'434 contre 177'970 en 2015, soit une hausse de 0,26%.

Parmi ces nouveaux résidents, on retrouve 280 personnes de nationalité suisse et 184 personnes de nationalité étrangère.

Le Val-de-Ruz fait fort

C’est dans le Val-de-Ruz que l’augmentation est la plus marquée avec 265 habitants supplémentaires, et cela tant au niveau des chiffres que du pourcentage. Il est suivi par le district de Neuchâtel (+137 habitants), de Boudry (+54) et du Val-de-Travers (+40).

Les communes où la hausse de population a été la plus forte sont Val-de-Ruz (+256), Boudry (+131), Le Landeron (+60) et La Tène (+46).

Le Locle reste une ville

A l’inverse, les Montagnes ont perdu des habitants entre 2015 et 2016. Ce sont 30 personnes qui ont quitté le district de La Chaux-de-Fonds alors qu’ils n’ont été que deux à dire au revoir à celui du Locle.

La population de la Mère-Commune reste toutefois stable avec 10'424 résidents. Elle peut donc toujours se targuer d’être une ville. Rappelons qu’il faut officiellement dépasser 10'000 habitants en Suisse pour bénéficier de cette appellation.

Les cinq communes les plus peuplés du canton restent la Chaux-de-Fonds avec 39'549 habitants, suivie de Neuchâtel (33'668), Val-de-Ruz (16'835), Val-de-Travers (10'974) et Le Locle (10'424).

Les Portugais aiment Neuchâtel

La communauté portugaise reste la plus importante dans le canton de Neuchâtel et ce, depuis 2004. Les ressortissant lusitaniens sont au nombre de 13'767 suivis par les Français (7'725) et les Italiens (7'199). /comm-jha