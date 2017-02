Seize mois avec sursis pour l’escroc de Cortaillod

Auteur d’une arnaque de plus de 150'000 francs, un homme a été jugé coupable d’abus de confiance et de faux dans les titres mercredi par le Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

Différentes entités de Cortaillod avaient vu leurs comptes en banque vidés par ce seul et même homme entre janvier 2008 et décembre 2015. Il écope donc de 16 mois de prison avec sursis pendant 3 ans en accord avec le procureur au terme d'une procédure simplifiée. Les parties plaignantes et le coupable se sont aussi mis d'accord sur un dédommagement.

Cinq sociétés touchées

Les victimes sont au nombre de cinq : le Club de tennis de table Cortaillod, le FC Cortaillod, l’Amicale des Carcouailles, la Compagnie des Vignolants du vignoble neuchâtelois, mais aussi la section du Parti libéral-radical de Cortaillod.

L’homme agissait en qualité de président ou de caissier, il aurait fait en sorte de se retrouver seul signataire des comptes en banque et aurait ensuite produit de faux bilans pour ne pas attirer l’œil des victimes.

Le CTT Cortaillod organise une soirée de soutien le 18 mars pour renflouer ses comptes. /jha-rgi