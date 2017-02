Du sursis dans une affaire de trafic d’or

Trafic d’or présumé à La Chaux-de-Fonds, les deux hommes soupçonnés de recel, de blanchiment et d’escroquerie s’en sortent avec du sursis.

L’acte d’accusation faisait état de recel sur une quinzaine de kilos de métal précieux. Le ministère public avait considéré qu’il ne s’agissait que de la pointe de l’iceberg. Au final, la cour n’a retenu l’infraction que sur un peu moins de 10 kilos. Elle a également retenu la prévention de blanchiment à l’encontre des deux prévenus.

Au final, pour recel par métier et blanchiment, le premier homme s’en tire avec 18 mois de prison moins 114 jours d’incarcération provisoire, le tout assorti de 2 ans de sursis et 39'000 francs de frais. Les biens séquestrés le resteront jusqu’à règlement.

Contre le second homme, le tribunal retient le blanchiment et une ivresse au volant. Il le condamne à 90 jours amende à 10 francs avec sursis et 5000 francs de frais. Le séquestre le concernant est levé. Par ailleurs, il bénéficie d’une indemnité pour tort moral en regard de son incarcération provisoire de 130 jours. /cwi