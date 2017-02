Démission du Conseil d’administration de l’HNe : réaction de Laurent Kurth

L’Hôpital neuchâtelois se retrouve sans commandant à son bord. Le Conseil d’administration a annoncé mercredi la démission de l’ensemble de ses membres, dont sa présidente Pauline de Vos Bolay. Une décision qui intervient trois jours après l’initiative « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires », acceptée par le peuple. Le Conseil d’Etat a indiqué devant la presse vouloir préparer le mieux possible la transition des activités vers la nouvelle organisation voulue par l’initiative. Pour revenir sur cette démission en bloc et pour parler du futur hospitalier du canton, le ministre de la santé Laurent Kurth était l’invité du journal de 18h mercredi.