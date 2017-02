La Case à Chocs drague les étudiants

Enfin ! Diront certains. La Case à Chocs a dévoilé sa programmation pour la mi-saison et pour la première fois les étudiants bénéficieront d’un rabais. Les responsables de la salle de concert de Neuchâtel expliquent avoir pris cette décision - qui était demandée depuis longtemps – après avoir repensé leur budget.

Les prix normaux n’augmenteront pas, mais la Case à Chocs espère attirer plus de monde pour rentrer dans ses frais. En tout, les étudiants devraient économiser un tiers du prix d’une place en montrant leur carte à l’entrée.

Une programmation jeune

Côté musique, dans les têtes d’affiches qui se produiront dans la salle de concert entre février et mai, on retrouve notamment le Français Møme dont le titre Aloha tourne en boucle depuis plusieurs mois sur les radios. Le groupe Aufgang viendra aussi distiller un son teinté d’électro et d’orient. Petite parenthèse humour, la chanteuse Giedré ainsi que Salut c’est cool offriront des moments plus légers aux spectateurs. Dans l'ensemble, la programmation révèle un mélange d'électro, de hip-hop et de rock qui fait la part belle aux nouveaux et aux jeunes artistes - un choix assumé par l'organisation.

La Case à Chocs a aussi décidé d’innover en présentant sa programmation en un bloc à la façon des festivals. La programmatrice Xavière Sennac explique ce choix par souci de clarté. En effet, il s’agit de donner la possibilité au public de pouvoir choisir et réserver ses soirées assez à l’avance.

Pour finir, les soirées du week-end hors événements particuliers vont se dérouler de la même manière, à savoir des concerts live le vendredi et une soirée dancefloor, baptisée Cheap and Dirty, le samedi. /jha