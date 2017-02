La Chaux-de-Fonds: vers un retrait de l’initiative pour une maternité

Au lendemain de la votation populaire de dimanche, qui a fait pencher la balance en faveur de deux hôpitaux dans le canton de Neuchâtel, les regards se tournent désormais vers l’initiative réclamant une maternité à La Chaux-de-Fonds ; une initiative qui est toujours pendante au Château. Le texte a été déposé auprès de la Chancellerie cantonale au début de l’été 2015 par le collectif le Haut veut vivre, muni de plus de 4’600 signatures. Il pourrait toutefois être retiré, selon Robin Erard, membre fondateur du collectif à l’origine de l’initiative. Il estime que le but premier du texte, soit de maintenir un hôpital dans les Montagnes neuchâteloises, est atteint. Robin Erard indique toutefois que la décision finale reviendra au collectif dans son ensemble qui ne s’est pas encore réuni.

Certains employés déçus

Le résultat de cette votation était par ailleurs au cœur des discussions parmi le personnel de l’Hôpital neuchâtelois. Les quelques employés rencontrés lundi matin aux abords du site de Pourtalès tentaient de digérer la décision du peuple. Ils se disent inquiets pour l’avenir sanitaire du canton. Les employés interrogés craignent le départ de spécialistes et du coup la perte de ces spécialités. Certains redoutent également le démantèlement prochain de la structure « Hôpital neuchâtelois » qui ouvre une période d’incertitude pour les employés. L’un d’eux a accepté de témoigner :