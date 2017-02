Val-de-Travers pour l'hôpital unique

Val-de-Travers ne veut pas de deux hôpitaux. Les habitants ont refusé l’initiative dans ce sens à 53,2%. Ils acceptent en revanche le contre-projet du Conseil d’Etat à 56,7%.

Dans les autres villages du district, c’est 49,3% de oui contre 41% de non à l’initiative à La Côte-aux-Fées, et 50,8% de non aux Verrières. Le contre-projet a convaincu 47,5% des habitants de La Côte-aux-Fées (46,1% de non) et 55,9% de ceux des Verrières.

Au niveau fédéral, les trois communes disent oui à la naturalisation facilitée (62,8% à La Côte-aux-Fées, 64,1% aux Verrières et 68,6% à Val-de-Travers). Le fonds FORTA passe également la rampe (65,9% à La Côte-aux-Fées, 74,2% aux Verrières et 70,6% à Val-de-Travers).

La RIEIII est acceptée à La Côte-aux-Fées (51,2%), aux Verrières (52,4%) mais pas à Val-de-Travers (53,2% de non). /mwi