Résultats à Val-de-Ruz

Le district du Val-de-Ruz soutient le Conseil d’Etat dans le dossier hospitalier. La commune de Val-de-Ruz accepte le contre-projet à 55,8% et refuse l’initiative pour deux hôpitaux à 56%. Score encore plus net à Valangin qui soutient le contre-projet à 65,1% et rejette l’initiative à 58,4%.

La naturalisation facilitée passe la rampe à 71,5% à Val-de-Ruz et à 78,5% à Valangin. C’est oui à FORTA à 70,2% à Valangin et à 77% à Val-de-Ruz. Enfin, la RIEIII est refusée par 52,9% des votants à Valangin et par 54,8% à Val-de-Ruz. /mwi