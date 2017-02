Neuchâtel en faveur d’un site unique de soins aigus

La Ville et le district de Neuchâtel ont largement soutenu le contre-projet du Conseil d’Etat dans le dossier hospitalier. La capitale cantonale dit oui au site unique de soins aigus à 65,22% et refuse l’initiative pour deux hôpitaux à 60,3%.

La tendance se retrouve dans toutes les autres communes. Le contre-projet l’emporte partout (Hauterive 66%, Saint-Blaise 70,3%, Cornaux 56,7%, Cressier 61,6%, Enges 62,5%, Le Landeron 60,2%, Lignières 58,5% et La Tène 61,9%) et l’initiative n’est acceptée nulle part.

Au niveau fédéral, la population a soutenu le fonds FORTA à près de 74% sur l’ensemble du district. La Ville de Neuchâtel dit oui à 71,9%. La naturalisation facilitée est aussi largement acceptée à 76,8% dans le district, et 80,6% dans la capitale. C’est non en revanche à RIE III, à 55,5% sur l’ensemble des communes et 57,4% à Neuchâtel. /mwi