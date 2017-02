Le Locle pour l'initiative

Les Loclois veulent deux hôpitaux dans le canton. Les habitants du district ont nettement accepté l’initiative populaire en ce sens.

Les Brenets et Le Locle sont les plus enthousiastes, avec un oui à respectivement 84% et 83,9% mais dans toutes les communes, le résultat est sans appel : Le Cerneux-Péquignot 65,9%, La Brévine 68%, La Chaux-du-Milieu 65,3%, Les Ponts-de-Martel 68,1%, Brot-Plamboz 64,8%.

Le contre-projet est balayé. Le non l’emporte partout (Le Locle 72,8%, Les Brenets 75,1%, Le Cerneux-Péquignot 54,1%, La Brévine 56,3%, La Chaux-du-Milieu 57,6%, Les Ponts-de-Martel 56,7%, Brot-Plamboz 60,7%). /mwi