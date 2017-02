L’initiative pour deux hôpitaux l’emporte !

Le taux de participation apporte un élément d’explication à ce résultat. Il atteint 48,8% tant à La Chaux-de-Fonds au qu’au Locle, et 48,2% à Val-de-Ruz. Or, il n’est que de 42% à Neuchâtel et 39,8% à Val-de-Travers. Au niveau cantonal, la participation se fixe à 46,6%. /mwi