FORTA et la naturalisation facilitée passent, RIE III casse

Les autoroutes et les transports communs dans les villes seront financés via un fonds routier. La population suisse a dit oui à 61,9% au fonds FORTA. Tous les cantons ont dit oui.

La naturalisation facilitée a également convaincu une large majorité de la population. 60,4% des votants l’ont approuvée. Seuls six cantons la refusent : Uri, Schwyz, Glaris, Saint-Gall, Thurgovie et les demi-cantons d’Obwald et d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

La réforme de la fiscalité des entreprises a été refusée par le peuple à 59,1%. Ce non est la première défaite électorale du Conseil fédéral et du Parlement depuis 2014. Et l'une des plus sévères. Cette dernière votation ne nécessitait pas la double majorité. /ATS-mwi