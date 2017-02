Fête des lanternes à Neuchâtel aussi

Neuchâtel célèbre pour la 8e fois le Nouvel An chinois. Les animations sont nombreuses en ce samedi autour du Temple du Bas : il y a deux fois plus de stands que l’année passée. Les organisateurs sont des passionnés de culture et de traditions asiatiques.

L’Empire du Milieu célèbre l’entrée dans l’année du coq. La capitale cantonale marque l’événement à sa façon, en proposant au public boissons, nourriture, objets en lien avec l’Asie, massages, démonstrations d’art et d’arts martiaux, musiques et jeux. Pour cette édition, les enfants peuvent faire une promenade à dos de chameau.

La manifestation coïncide avec le jour de la Fête des lanternes en Chine. Après la deuxième danse du lion, un cortège doit d’ailleurs partir après en direction du quai Ostervald où une nuée de petites lanternes seront lâchées. /msa