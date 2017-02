Nexans dans le vert

Le fabricant français de câbles Nexans s'est montré confiant jeudi sur la poursuite de son redressement. Son année 2016 a été marquée par un retour à un bénéfice net de 61 millions d'euros (64,5 millions de francs), faisant suite à trois exercices consécutifs de perte nette.

Le groupe table pour 2017 sur une progression de ses ventes et une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle. Nexans, qui dispose notamment d'un site de production à Cortaillod, compte sur la poursuite de son plan d'économies et mise sur des marchés en croissance comme les énergies renouvelables et le transport de données.

Le chiffre d'affaires annuel a atteint 5,8 milliards d'euros à cours des métaux courants, soit une baisse de 6,8%. La baisse est de 1,2% en organique (à cours des métaux constants), à 4,43 milliards d'euros.

Le repli des ventes est notamment lié à la dégradation du secteur pétrole et gaz. Hors activités liées à ce secteur, le reste des activités est en légère croissance organique de 0,7%.

Dans ce contexte, Nexans a une nouvelle fois amélioré sa marge opérationnelle en 2016, conformément à ses objectifs. Cette marge a atteint 242 millions d'euros (+24%), soit 5,5% des ventes, en hausse de 1,3 point sur l'année précédente. / ats-sma