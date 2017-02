Le transit interdit aux Foulets

Le trafic de transit est désormais interdit dans toute la zone résidentielle située entre les rue des Arpenteurs, Vieux-Patriotes et Abraham-Robert à La Chaux-de-Fonds. Cette mesure a pour but d'améliorer la sécurité des écoliers et des habitants de ce quartier dont les rues ne sont pas dimensionnées pour accueillir ce type de trafic.

Seuls les bordiers sont autorisés à traverser le secteur. Le trafic de transit doit s'effectuer sur la rue des Crêtets et le boulevard de la Liberté. Une signalisation a été mise en place et des contrôles seront menés par la Sécurité publique. /comm-mwi