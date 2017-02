La fermeture du lundi matin reste à la mode

Les heures d’ouverture des magasins ne cessent de s’étendre dans le canton de Neuchâtel. Depuis le début de l’année, une grande enseigne ouvre ses commerces d’alimentation dès 7h30 le matin. Et depuis le 1er avril 2014, le traditionnel lundi matin de fermeture n’est plus qu’un souvenir. Ou presque.

Au moment du changement de loi, les grandes chaînes, Migros et Coop en tête, se sont empressées d’élargir leurs heures d’ouverture. En revanche, les petits commerces gardent porte close.

Difficile de changer les habitudes

Plusieurs raisons à cela. D’abord, les habitudes ont la vie dure, tant du côté des clients que des commerçants. Mais surtout, étendre les heures d’ouverture en ajoutant le lundi matin, une demi-heure tous les soirs, ainsi qu’une heure le samedi, ça nécessite du personnel. Or engager et ouvrir davantage ne garantit pas une hausse du chiffre d’affaires et donc un retour sur investissement.

Les commerçants indépendants préfèrent, selon leurs propres termes, ouvrir mieux plutôt qu’ouvrir plus. Certains, des boucheries notamment, ont depuis longtemps pris l’habitude d’ouvrir le lundi matin mais ils ont souvent gardé une autre demi-journée de fermeture dans la semaine, comme la loi les y obligeait auparavant.

Besoins différents

L’harmonisation des horaires entre les différents acteurs du commerce indépendant de détail est également compliquée par des besoins différents. Si une boulangerie a tout intérêt à ouvrir à 6 heures du matin six jours par semaine et peut se permettre de fermer plus tôt l’après-midi, d’autres n’attirent la clientèle qu’en fin de journée ou le samedi. Chacun fait donc comme il l’entend, dans les limites de la loi cantonale. Une loi cantonale qui précise que les commerces peuvent ouvrir dès 6h du matin du lundi au samedi, et fermer à 19h en semaine, 20h le jeudi et 18h le samedi et les veilles de jour férié. /mwi