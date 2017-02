Véhicule de police dans le décor

Routes glissantes, même pour la police, ce week-end, dans le canton de Neuchâtel.

Une voiture de patrouille qui se rendait d’urgence sur les lieux d’un accident au col de la Tourne, dimanche peu après midi, a terminé sa course les quatre roues en l'air sur le bas-côté de la route entre Corcelles et Montmollin. Son conducteur, qui souffrait de légères coupures au visage, a été conduit pour un contrôle à l’hôpital.

L’autre accident, sur lequel se rendait les forces de l’ordre n’a impliqué qu’une voiture qui est également sortie de la route. Il a fallu désincarcérer la conductrice et son passager. La première a été conduite à l’hôpital en ambulance et le second a reçu des soins sur place.

Les conditions météorologiques ont provoqué d’autres accidents durant le week-end. Police et ambulances ont dû intervenir sur le pont de Valangin, à Montmollin, à Couvet, à Dombresson et à Boudevilliers. /cwi-comm