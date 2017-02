Fusions en images

Les processus de fusion en terres neuchâteloises vues par un photographe. C’est En fusion, un livre de Marc Renaud sorti aux Editions Attinger fin 2016.

Photographe indépendant, l’auteur a choisi de diviser son ouvrage en trois volets : les lieux, les processus et les acteurs. Au total, plus d’une centaine de clichés, dont une bonne partie avec des représentants institutionnels, engagés dans le processus et des anonymes davantage tournés vers l’émotionnel.

Le professeur de finances publiques à l’Université de Lausanne Nils Soguel s’est chargé de la partie texte. La préface est signée Jean Studer.

Les photos de Marc Renaud ont fait l’objet d’une exposition au Péristyle de l’Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. Séance de rattrapage le 18 février à La Chaux-de-Fonds dans le cadre de la nuit de la photo. /cwi