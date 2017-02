Hani Ramadan bienvenu à Neuchâtel

Hani Ramadan fait à nouveau parler de lui y compris en terre neuchâteloise. Le directeur du Centre islamique de Genève et intellectuel controversé s’était notamment illustré en 2002 pour ses propos légitimant la lapidation des femmes au nom de la loi divine islamique. Ce qui lui avait valu d’être licencié de son poste d’enseignant par l’Etat de Genève. Plus récemment, l'islamologue a dû renoncer à tenir une conférence prévue ce samedi à Roubaix en France. De fortes pressions politiques ont poussé la mosquée à l'originie de l'événement à annuler sa venue, sous prétexte qu'Hani Ramadan prône la haine et la division de la nation. Au mois de septembre, Hani Ramadan avait déjà été interdit de conférence à Nîmes.

Des conférences à Neuchâtel régulièrement

En terre neuchâteloise, pas d'interdiction à l'ordre du jour. Hani Ramadan est régulièrement invité par l’Association culturelle des musulmans de Neuchâtel. Dans l'émission Place publique, son responsable des relations extérieures auprès des autorités, Jamel Cherif, précise qu'il s'agit d'atelier de formation religieuse destiné aux jeunes tous les deux ou trois mois. Les propos doivent se limiter à l'aspect théologique et l'association dit veiller à ce que les opinions du prédicateur n'aient pas leur place à cette occasion. Deux conférences ont eu lieu récemment, le 4 novembre et le 9 décembre. Une nouvelle date est prévue ces prochaines semaines. /gwe