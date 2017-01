Mieux comprendre les votations fédérales

Swiss.Vote a été lancé vendredi. Cette nouvelle plateforme internet a comme objectif de mieux expliquer aux citoyens les votations fédérales. Un site didactique a été mis en place par cinq jeunes à Bienne.

Le portail explique les sujets sur lesquels devra se prononcer le peuple. On y trouve donc l’objet proprement dit, mais aussi les arguments des principaux partis politiques et leur recommandation de vote. Une explication sur les conséquences en cas de « oui » ou de « non » est aussi présente. « Ce projet est simplement parti d’une expérience personnelle », explique le concepteur de Swiss.Vote Elias Medawar. « Après mon déménagement en Suisse alémanique, je recevais les documents de vote en allemand. Je ne les trouvais pas intéressants, ni complets. En cherchant d’autres informations sur internet, j’ai vu qu’une plateforme comme la nôtre n’existait pas », continue le Prévôtois d’origine.

Le financement est pour l’instant par une entreprise privée. Mais à terme, les cinq jeunes espèrent que les partis politiques s’abonneront à leur service pour pouvoir se financer eux-mêmes. « En cas d’abonnement, les partis politiques pourront bénéficier de statistiques qui leur permettront de s’améliorer », note le responsable du projet Mattia Della Corte.

Pour vous informer sur les prochaines votations fédérales du 12 février, vous pouvez cliquer ici. /jeb