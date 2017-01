Sanctions contre la Russie: impact à Neuchâtel

Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique était partie prenante du Swiss-Russian Industrial Business Club, via un partenariat avec la société russe d’aéronautique Ramenskoye Design Company. Un projet abandonné. Entretien avec Georges Kotrotsios, vice-président du Marketing et du développement des affaires pour le Centre suisse d’électronique et de microtechnique:

Gabriel de Weck : pourquoi avoir abandonné ce projet ?

Georges Kotrotsios : ce partenariat devait concerner l’aviation civile. Dès que nous avons perçu après une discussion très transparente avec nos partenaires, que le projet pourrait aussi concerner le militaire, nous avons abandonné très rapidement ce partenariat. Il faut savoir que le CSEM ne s’implique pas dans des projets qui sont liés de près ou de loin avec l’armement. On a pris cette décision bien avant les sanctions infligées à la Russie lors de la crise ukrainienne.

Vous avez donc quitté le navire rapidement ?

Le navire du projet mais pas le club, dans lequel nous sommes restés durant plus de deux ans. Une expérience très positive. Le Swiss Russian Industrial Business Center nous a permis de tisser des relations avec des industriels suisses et étrangers. Ce club nous a aussi permis d’organiser l’un des événements majeurs du CSEM en avril 2014 (Mars and Beyond, organisé à l’occasion des 30 ans du centre). Nous avons réuni l’astronaute américain Charlie Duke, qui a marché sur la Lune avec Apollo 16, notre président Claude Nicollier et une femme extraordinaire, la cosmonaute russe Elena Kondakova, qui a passé six mois dans l’espace avec les Russes, avant de voler avec les Américains. Donc le club nous a aidés à faire cet événement, qui a énormément contribué au rayonnement du CSEM et du canton. Évidemment, il y a eu les sanctions contre la Russie et la donne a complètement changé.

Le Canton de Neuchâtel cultive des relations aux niveaux économique, scientifique et académique avec la région de Samara. Est-ce que le CSEM est impliqué d’une manière ou d’une autre ?

La Russie est un pays au potentiel économique et scientifique énorme. Samara en particulier est une région très importante pour l’industrie automobile et spatiale. Toute initiative comme celle du Canton de Neuchâtel qui vise à créer des liens dans le monde globalisé d’aujourd’hui permet à nos PME de créer des liens qu’elles n’ont pas les moyens de tisser seules, contrairement aux grands groupes. Dans ce cadre, nous avons pris part en juin dernier avec Swissmem et une importante délégation du canton de Neuchâtel au forum de l’innovation organisé à Samara pour établir des liaisons et c’était très positif.