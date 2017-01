L'Hebdo cesse de paraître

Chez nos confrères de la RTS, il a ajouté que "depuis l'été dernier, on avait imaginé un nouvel Hebdo, assez novateur. Selon l'éditeur, il n'était pas viable sur le plan économique. Je ne partage pas cet avis". Pour Alain Jeannet, cette nouvelle formule "avait une perspective économique à long terme". Il regrette qu'"une voix de la Suisse romande disparaisse". Trente-sept journalistes et graphistes sont concernés. On ne sait pas encore combien il y aura de licenciements. "La consultation commence", a-t-il ajouté.

Impressum consterné

Le syndicat Impressum est "révolté" par l'annonce de la disparition de L'Hebdo. Au vu de la trentaine d'emplois directement menacés, Impressum demande à l'éditeur de ne procéder à aucun licenciement jusqu'à ce que des alternatives soient examinées.

"La disparition de L'Hebdo et la suppression des postes constituent une perte incommensurable pour la diversité et la qualité de la presse régionale en Suisse Romande", a réagi lundi Impressum dans un communiqué. Il qualifie de "honte" les 37 suppressions de postes prévues par un grand groupe comme Ringier Axel Springer.

Le syndicat enjoint l'éditeur à trouver d'autres solutions pour assurer le financement de L'Hebdo. Cet hebdomadaire constitue en effet une plateforme précieuse pour le journalisme d'investigation dans la région.

La diminution de postes met aussi en péril les conditions de travail au Temps, qui partage la newsroom avec L'Hebdo. Le syndicat appelle la classe politique et les représentants de la société civile à trouver une solution pour sauver ce magazine et les emplois. Un dialogue doit se mettre en place avec Ringier Axel Springer.

Impressum est en contact direct avec la société de rédacteurs et va soutenir le personnel dans tout le processus de restructuration. Il assure le soutien aux membres touchés par ces mesures.

Autres réactions sur Twitter