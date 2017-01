Fabien Fivaz à la conquête du Château

Enfin les Verts neuchâtelois ont également pris position sur les objets de la votation du 12 février. Sur le plan cantonal, le parti recommande un double oui, tant à l'initiative "pour deux hôpitaux sûrs, autonomes, et complémentaires" qu'au contre-projet du Conseil d'Etat, et laisse le libre choix pour la question subsidiaire. Au niveau suisse, les Verts recommandent un oui à la naturalisation facilitée et ne donne pas de consigne pour le fonds routier FORTA.