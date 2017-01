Un homme bloqué dans le blizzard

Un homme à mobilité réduite a été sauvé mardi soir près des Hauts-Geneveys. Bloqué avec sa chaise roulante dans le blizzard sur le chemin de la Jonchère, l’homme a été retrouvé inconscient et atteint d’hypothermie par les policiers neuchâtelois. Il a été transporté à l’hôpital de Pourtalès et a finalement pu rentrer chez lui quelques heures plus tard.

Lors de cette intervention dans des conditions extrêmes, deux véhicules de police secours se sont retrouvés bloqués dans la neige. Ils ont pu être extraits après une longue séance de pelletage. /comm-ali