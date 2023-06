Zelensky reçoit le prix 2023 du cercle de réflexion Chatham House

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu jeudi le prix Chatham House 2023 pour son 'leadership' face à l'invasion russe. Sa transformation de 'novice en politique à dirigeant en temps de guerre est pour le moins extraordinaire', estime le cercle de réflexion.

'L'ancien acteur a unifié son pays' face à un 'ennemi redoutable', souligne Chatham House dans un communiqué. Il a 'créé une forme de diplomatie et de 'leadership' en utilisant les réseaux sociaux et en communiquant directement avec les dirigeants du monde entier, rassemblant une vaste coalition pour soutenir l'Ukraine aux Nations unies et au-delà'.

'Le président Zelensky a uni son pays dans la résistance et la contre-offensive et a fait preuve d'une grande maîtrise de la diplomatie internationale', a déclaré la directrice du centre de réflexion britannique Bronwen Maddox, 'ravie qu'il ait accepté ce prix en reconnaissance de ces efforts'.

Lancé en 2005, le prix Chatham House avait été remis cette année-là au président ukrainien Viktor Iouchtchenko. Lors de son discours, le dirigeant pro-européen avait affirmé que son pays était sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN.

Au fil des années, il a été décerné à des personnalités comme le naturaliste britannique David Attenborough, la commission pour la protection des journalistes, mais encore Médecins Sans Frontières ou Melinda Gates.

/ATS