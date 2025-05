Xi Jinping arrivé au Kremlin pour des pourparlers avec Poutine

Le président chinois Xi Jinping, en visite en Russie à l'occasion des commémorations pour les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, est arrivé jeudi au Kremlin pour des pourparlers avec son homologue Vladimir Poutine, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les deux dirigeants se sont serré chaleureusement la main avant d'accueillir les délégations avec le sourire. La délégation russe pour ces pourparlers comprend des responsables du gouvernement et des grands patrons d'entreprises.

'La confiance politique mutuelle entre la Chine et la Russie devient plus profonde et les liens pour une coopération pragmatique deviennent plus forts', a estimé le président chinois au début des discussions.

/ATS